"Rincariamo il sostegno". È lo slogan della nuova iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Oristano per aiutare gli anziani che non riescono a far fronte al rincaro delle bollette di luce e gas.

"Aumenta - spiega la Caritas - il numero degli anziani che vivono soli, senza un'adeguata rete di supporto e con pensioni minime. Per queste persone, gli aumenti consistenti delle bollette rischiano di accrescere, a volte anche in maniera drammatica, le loro difficoltà".

Potranno richiedere un contributo gli anziani soli, di età superiore ai 67 anni e con un ISEE inferiore ai 9.000. Le persone interessate potranno chiamare per informazioni o per un appuntamento ai numeri: 0783 70641 - 389 4792572 o scrivere a oristanocaritas@gmail.com. Chi vorrà contribuire con una donazione, potrà farlo utilizzando il seguente iban intestato a Caritas Diocesana Arborense: IT04X0101517400000070380681.