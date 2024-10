Sabato 8 dicembre alle 18.30, la Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire di Banari ospiterà la diciottesima edizione di “Boghes e Ammentos”, il tradizionale appuntamento canoro promosso da “Su Cuncordu Banaresu”.

Una data, questa del giorno dedicato all’Immacolata, che rappresenta un tassello fondamentale dell’attività dell’Associazione corale, presieduta da quest’anno da Mario Marinu, in linea con gli obiettivi di diffusione e valorizzazione del canto tradizionale sardo.

Una manifestazione che, nel corso di questi anni, è diventata un appuntamento fisso non solo per i banaresi ma per tutti gli appassionati di tradizione musicale isolana.

La serata vedrà la partecipazione, oltre che i padroni di casa diretti dal maestro Salvatore Serra, il coro di Florinas diretto dal maestro Giacomino Pintori e “Sonos de Coro” di Sennori diretto dal maestro Vittorio Manca.