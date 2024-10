Le maschere tradizionali del Carnevale di Ottana sono protagoniste nella mostra dell’artista francese Charles Freger. Fino al 24 marzo, infatti, l’Armani/Silos a Milano ospita Fabula con oltre 250 immagini dell’ampio repertorio di Freger: dalla serie dei nuotatori di pallanuoto, Water Polo del 2000, fino ai lavori più recenti, come Mardi Gras Indians, realizzata nel 2016.

La ricerca del fotografo francese coglie quello che è rimasto delle comunità che ancora esprimono il senso di appartenenza anche attraverso un codice vestimentario specifico.

Le maschere dei Boes e Merdules di Ottana sono state immortalate da Charles Freger e rientrano in un inventario intitolato Portraits photographiques et uniformes. Si tratta di una ricerca antropologica che si focalizza su diverse comunità, gli individui che le compongono e i codici di abbigliamento che adottano per far parte di un gruppo.

Giorgio Armani spiega che il lavoro di Freger assume un carattere decisamente universale, sottolineando anche il potere simbolico dell’abbigliamento.

Ancora una volta, dunque, le tradizioni della nostra Sardegna entrano a far parte di un contesto culturale di eccellenza che restituisce, in questo caso in modo particolare alla comunità di Ottana e alle associazioni locali che con un lavoro costante tengono vivo il filo della memoria, una nota di orgoglio e grande soddisfazione.