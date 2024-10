Su un Boeing 747 atterrato nella notte all'aeroporto di Cagliati Elmas sono stati caricati vari pallet pieni di bombe. Le operazioni anche questa mattina proprio nel piazzale dello scalo cagliaritano, dove si trovano gli altri aerei di linea. Lo ha reso noto il deputato di Unidos Mauro Pili.

Si tratterebbe di un carico di armi prodotte in una azienda multinazionale che ha lo stabilimento nel Campidano. "Un carico di morte senza precedenti sta partendo dall'aeroporto civile di Cagliari. Si tratta di un fatto di una gravità inaudita proprio per il tipo di carico e perché si sta utilizzando un aeroporto civile per un trasporto di guerra - ha sottolineato il parlamentare -. Chi ha autorizzato questo carico e questo viaggio è un irresponsabile ,considerato che stanno continuando a partire ed atterrare aerei di linea".

Il deputato rincara la dose: "Siamo dinanzi a fatti che dimostrano l'atteggiamento verso la Sardegna dove si arriva a trasformare un aeroporto civile in un aeroporto destinato ad azioni di guerra vera e propria - evidenzia Pili -. Tutta la notte un aeroporto dedicato a queste operazioni che si stanno protraendo anche la mattina. Di questo fatto deve renderne conto il governo e l'Ente nazionale dell'aviazione civile che con una irresponsabilità senza precedenti ha autorizzato questo carico e questo volo. Per questa ragione ho presentato un'interrogazione urgente al Governo perché risponda di questo trasporto di morte fatto da un aeroporto civile".

Su quanto accaduto a Elmas interviene anche l'indipendentista Bustianu Cumpostu, Coordinadore Natzionale de Sardigna Natzione Indipendentzia: "Cosa produce la Sardegna? Pecorino Romano, Bombe e Missili da guerra. Questa potrebbe essere una non improbabile verifica scolastica in geografia economica".