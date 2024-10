A tutti i nostri amministratori?all’Assessore regionale all’istruzione Claudia Firinu?al Presidente della giunta regionale Francesco Pigliaru alla Giunta regionale

Siamo pienamente consapevoli che la scuola italiana in questo momento sta attraversando un momento difficile, ma ciò nonostante noi continuiamo a crederci, e come abbiamo fatto in epoca di grandi trasformazioni e cambiamenti restiamo serenamente al servizio delle nostre comunità, sempre a disposizione.

Mai abbiamo inteso la mobilità una minaccia e chiunque giunga nella nostra scuola è bene accolto, perché ognuno responsabilmente esercita la professione e lascia il segno del suo passaggio.

Sono anni che lavoriamo per abbattere i campanili, condividiamo le tante scelte di chi ha voglia di spendersi e agire con noi per il bene di tanti bambini e ragazzi, allontanando le divisioni che moltiplicano distanze, diffondono veleni e interrompono qualunque dialogo.

Parliamo a nome del personale, dei genitori e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Gavoi.? Siamo rimasti allibiti nel leggere le notizie riportate dalla stampa che decretano non solo l'agonia ma la morte del nostro istituto.

Per noi ha parlato la sindaca di Ovodda: Cristina Sedda, la quale per prima ha ben interpretato il rammarico e il disappunto per la mancata decisone della Giunta: “..la quale ha scelto di non scegliere...”.

L’azione di quest’ultima doveva difendere e garantire i principi costituzionali invece ha di fatto limitato la sovranità di due comunità e delle due amministrazioni che le guidano.

Cristina Sedda, amareggiata e offesa ha visto la decisione della sua Giunta e della sua cittadinanza calpestate. Le scelte degli amministratori del nostro territorio derise, l'unione solidale di due paesi contrastata, l'azione politica dell'Unione dei comuni Barbagia vanificata.

A nulla sono valse le sollecitazioni in Regione e il rafforzamento della posizione del Comune di Ovodda.? Noi che ogni giorno viviamo la scuola ci poniamo diverse domande alle quali siamo incapaci di dare risposte.

Vogliamo sapere dalla Giunta regionale e dal Presidente Pigliaru qual è il disegno per l’organizzazione della scuola in Sardegna e in Barbagia in particolare.

Oggi vediamo la disgregazione della scuola di Barbagia: i nostri istituti non hanno più dirigenti scolastici ma reggenti la cui guida organizzativa e didattica condividiamo con un'altra scuola.

I nostri uffici impoveriti, il Direttore dei servizi a scavalco.

Nonostante ciò non abbiamo udito molte proteste, denunce, preoccupazioni in questo senso.

Molto del lavoro che si fa nelle scuole è frutto della grande professionalità e volontà di tutti i dipendenti: dal collaboratore scolastico, al personale di segreteria fino a tutti gli insegnanti.

Presidente! perché l'amministrazione regionale vuole creare nel nostro territorio scuole senza autonomia? Quale è il fine? In Barbagia attualmente resistono tre autonomie Gavoi, Desulo, Orani perché si sta cercando di sopprimerle.

Non decidere significa deliberatamente creare il vuoto non solo per noi ma anche attorno alle autonomie ricreate e alle autonomie della città.

La nostra più grande preoccupazione è che il nostro territorio sia preda dei disegni personalistici di chiunque soprattutto di rappresentanze di associazioni, enti, partiti e politici senza scrupoli che certo non hanno a cuore il futuro delle nostre comunità.

In questa situazione l