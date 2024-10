La notte più lunga della Costa Smeralda ha brillato di note, ritmi e colori, attraverso la musica e il carisma di Bob Sinclar, la star internazionale, ospite del Billionaiire di Flavio Briatore.

Un gioco di luci, eleganza e stile, visi abbronzati e tanta voglia di divertirsi hanno caratterizzato un evento davvero speciale.





Sinclar, re della consolle, lunedì scorso in Costa Smeralda ha messo in circolo la sua musica per alcune ore, tra i successi di sempre e le novità che accompagna o il tour mondiale che ieri ha fatto tappa nel paradiso dei vip.