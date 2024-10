Boati e scosse sarebbero stati avvertiti questo pomeriggio nel tratto di costa che va dall’alta Baronia alla Costa Smeralda. Segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione da Torpè, Olbia, Arzachena, Telti e Baja Sardinia.

“Erano circa le 14 – racconta una nostra lettrice – quando a Torpè ho sentito un boato e poi due scosse. La prima più forte, la seconda lieve. Abito in una zona fuori paese e ho sentito molto bene”.

Il tam-tam sui social è stato istantaneo, qualcuno ha azzardato che potesse trattarsi addirittura di fenomeni sismici mentre altri hanno ipotizzato che potesse trattarsi di ordigni fatti brillare dalle forze dell’ordine. Una tesi, l’ultima, che sembrava trovare riscontro in un'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 ottobre. Nel comunicato, firmato dal comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena Leonardo Deri, si annunciava che dal 19 al 26 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, avrebbero avuto luogo che operazioni di brillamento di ordigni bellici nelle acque a largo di Capo Ferro (Arzachena) e dell’arcipelago maddalenino.

Un comunicato che non aveva però fugato le perplessità soprattutto riguardo all’orario. La nostra lettrice, infatti, era sicura di aver udito boati anche attorno alle 14. L’orario di fine attività, però, per tutti i giorni nei quali era previsto il brillamento, era fissato come riportato nel comunicato per le 13.



E infatti, lo stesso comandante Deri, ha fatto sapere che nella giornata di oggi non erano state effettuate le attività previste. Una notizia riportata anche sulla pagina Facebook del Comune di Arzachena.

E' stato così tirato in ballo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i cui strumenti non hanno registrato alcun movimento. Viste le numerose segnalazioni l'istituto si sta comunque adoperando per ulteriori ricerche e verifiche.

E' intervenuto sulla questione anche il comandante dei carbinieri di Olbia, Saverio Aucello, che ha dichiarato: "Il boato percepito a Olbia è con molta probabilità dovuto ai lavori di sbancamento tramite cariche esplosive nell'area prospiciente l'aeroporto di Olbia per la costruzione del nuovo parco commerciale".