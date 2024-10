Grave incidente stradale, questo pomeriggio, sulla nuova ss.125 al Km 88+400, comune di Cardedu, in provincia di Nuoro.

Un professionista di 67 anni residente a Quartu, per cause in corso di accertamento, ha riportato gravi conseguenze dopo che la sua Bmw si è scontrata violentemente con un autocarro.

Dopo l'impatto l'auto ha carambolato coinvolgendo anche una terza vettura e finendo sul guard-rail. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, che ha provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte l'uomo, ancora incastrato all'interno dell'auto.

Dopo le operazioni di estrinsecazione, il ferito è stato consegnato al personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e l'elisoccorso, che ha provveduto al suo trasferimento all'ospedale Brotzu di Cagliari. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri.