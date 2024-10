“Il supercafone eccolo qua, Piotta è il suo nome nun lo scordà. diceva una canzone-tormentone di alcuni anni fa.

Un nuovo metodo per parcheggiare in ‘comodità’ la propria auto per una giornata di sole, mare e spiaggia?

Nulla di più semplice, ecco la nuova genialata di un “turista” poco consapevole e disinteressato delle regole e delle leggi in materia, che questa mattina ha pensato bene di sostare la propria Bmw (con targa tedesca), proprio sull’arenile, nella splendida spiaggia a Baccu Mandara, in territorio Geremeas, nel comune di Maracalagonis.

I bagnanti, profondamente indignati dell’accaduto, hanno immortalato il gesto “cartolina” dell’automobilista, che ora rischia una multa salatissima.