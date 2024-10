Le foto inviate da Florian Kuster (gestore del De Candia) a Sardegna Live mostrano non solo la cattiveria ma anche lo sfregio perpetrato da mani ignote contro il locale storico di Castello.

Ecco cosa è stato fatto o cosa hanno cercato di fare i ladri nel cuore della notte: con un blocchetto di cemento hanno tentato invano di spaccare la vetrata del bar, ma inutilmente. L’ingresso non ha ceduto e i malviventi hanno dovuto desistere.

Un atto non solo ignobile ma che ha creato seri danni all’attività commerciale: nei giorni scorsi l’allarme lanciato dalla ConfCommercio, per voce del suo presidente Alberto Bertolotti, era chiaro: “Le forze dell’ordine continuino a vigilare ancor di più, rafforzando le ronde e i pattugliamenti in città, a garanzia de commercianti già stremati per via del Coronavirus”.

E’ bastato davvero poco per chi, anche stavolta, si è approfittato della città deserta per via della quarantena del Covid-19 per compiere un gesto scellerato: questo purtroppo è il risultato del raid.