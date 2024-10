Aveva ingerito 50 ovuli, con oltre 700 grammi di cocaina purissima del valore di oltre 350 mila euro.

Ai finanzieri che l'hanno fermato per un controllo al momento dello sbarco a Porto Torres da una nave proveniente da Barcellona il corriere, un giovane venezuelano, ha dichiarato di essere un imprenditore del settore dell'esportazione delle banane, arrivato in Sardegna per una vacanza.

Ma il fiuto dei cani antidroga Bamby e Agon ha contribuito a mettere in dubbio la versione del passeggero proveniente dalla Spagna, poi condotto in caserma per una perquisizione approfondita.

I militari della tenenza di Porto Torres hanno scoperto documenti che attestavano precedenti viaggi del giovane in Sardegna, in contraddizione con la sua versione.

C'era anche un biglietto, che ha insospettito i finanzieri, in cui era stata scritta a mano una sorta di terapia farmacologica o vitaminica con l'indicazione delle quantita' da ingerire a colazione, pranzo, merenda e cena, in date vicine a quella dell'imbarco da Barcellona.

Il giovane e' stato accompagnato per accertamenti all'ospedale di Sassari e i sanitari hanno evidenziato la presenza di corpi estranei nell'addome.

Dopo oltre 24 ore di ricovero, piantonato dai militari, l'uomo ha evacuato in piu' tempi i 50 ovuli confezionati con numerosi strati di lattice per evitare la rottura durante il trasporto. Arrestato, il corriere e' stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.