Ha scavalcato il muro del cortile dell'abitazione di una 63enne, l'ha bloccata all'esterno e ha tentato di abusare di lei, ma la vittima è riuscita a divincolarsi e dare l'allarme. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Villacidro per violenza sessuale e violazione di domicilio.

L'episodio, su cui ancora stanno lavorando i militari dell'Arma, è avvenuto ieri sera a Sardara. Il 38enne, con buona probabilità, ha seguito la vittima individuando già dal giorno prima il luogo in cui viveva. Ieri sera ha scavalcato il cancello del cortile dell'abitazione ed è entrato. La vittima sentendo dei rumori è uscita all'esterno. Il 38enne si è avventato su di lei riuscendo a immobilizzarla, tappandole la bocca con le mai, poi l'ha palpeggiata. La vittima è riuscita a reagire, si è liberata dalla morsa del 38enne ed è fuggita in strada in cerca di aiuto. L'uomo a quel punto è fuggito.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che raccolta la testimonianza della vittima si sono messi alla ricerca del 38enne. L'uomo è stata o rintracciato 30 minuti dopo in un bar del paese ed è stato arrestato.