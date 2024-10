Un blitz nel cuore della notte nel quartiere S. Elia ha portato all’arresto di Mauro Piras, 20enne, di Cagliari, il quale deteneva in casa un ingente quantitativo di varie tipologie di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta intorno alle due di questa notte, quando i Carabinieri delle stazioni di S. Bartolomeo e Villanova della compagnia Carabinieri di Cagliari, nell’ambito di un articolato servizio antidroga predisposto per le festività di fine anno sono entrati nell’appartamento in via Schiavazzi.

Nel corso della perquisizione, che ha visto anche il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

1 porzione di panetto, pari a grammi 71,00 di “hashish”;

11 involucri, pari a grammi 1.021,60 di “marijuana”;

9 frammenti, pari a grammi 22,80 di “hashish”;

193 involucri, pari a grammi 23,40 di “eroina”;

501 involucri, pari a grammi 74,60 di “cocaina”;

e la somma di 524,80 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento della medesima attività illecita, oltre a 3 bilancini di precisione.

L’arrestato, che dovrà rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale di via Nuoro in attesa del rito direttissimo.