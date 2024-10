Sono stati i Carabinieri in forza alla stazione di San Bartolomeo, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, ad avere sentore che in casa del pusher vi fosse della droga e la relativa attività di smercio. Così, i militari, hanno deciso di approfondire i dubbi, rivelatisi poi conferme.

A casa di Gian Filippo Masala, 31enne, in Piazza San Sirio, i militari hanno sequestrato circa 500 grammi di marijuana, 500 grammi di hashish e circa 12mila euro in banconote, con tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

Il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è in attesa del rito della direttissima.