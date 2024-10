Una task force in piena regola, di Carabinieri, Fiamme Gialle e Asl: nel corso della notte, nell’ambito dei servizi preventivi svolti nei locali notturni e della movida del capoluogo, i Carabinieri del comando provinciale di Cagliari, unitamente ai colleghi del Nas, ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza nonché degli specialisti della Asl di Cagliari , hanno eseguito una serie di controlli ad uno dei locali maggiormente frequentati della movida cagliaritana.

L’attività di controllo, svolta anche ieri sera, così come nel corso di tutta la stagione invernale, è stata orientata alla verifica del rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie nonché amministrative e di impiego da parte dei responsabili della società cui fa capo il locale notturno sottoposto a controllo. Sino alle ore 2:00 circa, infatti, sono stati identificati tutti i dipendenti ed il personale presente all’interno del locale aperto al pubblico, intervistati I dipendenti ed i responsabili, effettuati dettagliati controlli a tutti i locali interni, verificandone il pieno rispetto delle normative vigenti.

All’esito del controllo, sono state elevate le sanzioni amministrative per aver omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi haccp, per non aver rispettato i requisiti di igiene, nonché prescrizioni obbligatorie imposte dall’autorità sanitaria Asl per sanare le mancanze igienico sanitarie cui dovranno attenersi i responsabili dell’attività. In materia di lavoro nero e legislazione sociale nei confronti della società titolare, sono state identificate circa 20 persone dai militari della Guardia di Finanza, la cui posizione lavorativa dovrà ancora essere verificata.