Un blitz in un circolo privato di via Segurana, ha portato a due denuncie, per due soggetti cagliaritani che hanno tentato di sottrarsi al controllo effettuato qualche giorno fa dai Carabinieri delle Stazione di Pirri, che hanno colto i due mentre erano intenti a fumare uno spinello.

I militari però hanno voluto approfondire e hanno perquisito le loro case, in una di queste hanno rinvenuto due pistole e un fucile a pompa sull’armadio della camera da letto, che nonostante fossero legalmente detenute, erano palesemente custodite in violazione della normativa vigente. L’uomo e’ stato accusato del reato di omessa custodia di armi.

Sempre nell’ambito del controllo effettuato nei pressi del circolo i Carabinieri hanno rinvenuto occultate sotto un’auto in sosta 12 dosi, pari a gr.4,9 di “cocaina” e n.1 frammento pari a gr.4,9 di “hashish”.

Le armi e la droga sono state sottoposte a sequestro. I due uomini controllati sono stati segnalati quali assuntori di droga alla prefettura di Cagliari.