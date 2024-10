Contrasto alla ludopatia, controlli severi e a tappeto nelle attività commerciali in provincia per accertare anche le irregolarità sugli apparecchi da intrattenimento e gioco.

In particolare, la Sezione Amministrativa della Polizia di Stato di Cagliari, ha riscontrato numerose irregolarità e ha fatto scattare le sanzioni per un totale di 99mila euro. A Capoterra, in un esercizio pubblico, sono state sequestrate 3 slot machine irregolari, con una multa da 33mila euro. In un altro è scattata la sanzione di 22mila euro per altre 2 slot irregolari.

A Cagliari, invece, in un circolo privato di Is Mirrionis, altri 3 apparecchi da gioco sono stati sequestrati (sanzione da 30mila euro), e ancora un titolare di un altro circolo è stato denunciato perché non aveva esposto la tabella dei giochi proibiti. Stesso discorso per Villacidro, con un esercizio pubblico multato per 11mila euro. I controlli ispettivi proseguiranno anche nelle prossime settimane.