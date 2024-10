Non erano ancora le 7 di questa mattina quando a Burcei, in via Deledda, una quindicina di persone col volto coperto ha bloccato il il camion che stava portando il latte al caseificio Frau di Selargius. Gli assalitori hanno costretto il conducente a svuotare la cisterna riversando sull'asfalto tremila litri di latte.

L'uomo, Stefano Dessì, 52enne di Maracalagonis, ha raccontato poi l'accaduto a una pattuglia dei carabinieri di Quartu incontrata presso Campu Omu. Era ormai tardi, gli uomini mascherati erano già spariti nel nulla.

Inizia così la quinta giornata di rivolta per il prezzo del latte in Sardegna.