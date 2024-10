Raffica di controlli nei locali notturni e nei ristoranti di Quartu e del litorale da parte dei carabinieri del Nas, dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, della Compagnia di Quartu e della polizia municipale.

Il servizio era finalizzato principalmente al contrasto dello sfruttamento del lavoro e delle violazioni igienico sanitarie nei locali notturni della fascia litoranea quartese.

In un ristorante della costa sono state contestate sanzioni per 9mila euro: riscontrate irregolarità legate alla pulizia nella conservazione degli alimenti. Chiusa la cucina e sospensione delle attività di preparazione dei cibi.

In un altro ristorante è stato individuato un lavoratore in nero e un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Sono state contestate sanzioni amministrative per 3mila euro.