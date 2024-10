I Carabinieri della locale stazione unitamente ad i colleghi del Noe di Cagliari, nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, hanno proceduto al controllo di un'autofficina in via dei Mandorli, a Villacidro, risultata poi priva delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio.

A seguito delle verifiche, al titolare veniva contestata la violazione amministrativa di "esercizio di attività di autoriparazione di impresa non iscritta al rec", che prevede una sanzione pecuniaria di 5mila euro mentre le attrezzature presenti venivano sottoposte a sequestro amministrativo.