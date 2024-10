Nel corso della mattinata di oggi, a seguito dell’incessante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato nel centro storico cittadino un nigeriano accusato di spaccio di droga.

La misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, su richiesta del Sostituto Procuratore dott. Mario Leo, è scaturita da un approfondimento investigativo effettuato dai militari dell’Arma nell’ambito dell’attività che aveva già consentito, lo scorso 27 gennaio, di eseguire cinque misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte responsabili, in concorso tra loro, di spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole di San Donato.

Continuando a monitorare il fenomeno, gli investigatori dell’Arma hanno, infatti, scoperto che i tossicodipendenti della zona continuavano a ricevere rifornimenti di droga e, nonostante gli arresti, qualcuno era già stato in grado di sostituirsi agli abituali pusher. Ai carabinieri sono stati sufficienti alcuni giorni di osservazione per raccogliere le prove che il nuovo spacciatore si era insediato nella stessa base logistica dei connazionali nigeriani reclusi in carcere e, sfruttando le stesse risorse, aveva di fatto ereditato il loro “giro d’affari”.

Eseguiti i necessari riscontri, è quindi scattato il blitz e Iyere Lucky, nigeriano 39enne, è stato arrestato. E’ ora rinchiuso nel carcere di Bancali. Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, a ulteriore riscontro dell’attività svolta, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 grammi di eroina già suddivisa in dosi, quasi 700 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e altro vario materiale utile al confezionamento della droga.