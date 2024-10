Blitz mirato partito alle 17 di ieri in alcune attività commerciali gestite dai cinesi. In particolare i carabinieri della Compagnia di Cagliari, in collaborazione con Nas, Ispettorato del lavoro e Guardia di finanza, hanno sequestrato in una merceria di via XX Settembre 110 giocattoli pericolosi ed elevato una multa da 3mila euro.

Sempre in un negozio in via XX Settembre sono state riscontrate alcune irregolarità negli impianti di videosorveglianza. Inoltre, sono stati sequestri 500 articoli elettrici sprovvisti del marchio Ce ed elevata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

I militari hanno riscontrato irregolarità negli impianti di videosorveglianza anche in un negozio casalinghi, nella stessa via XX Settembre.

Infine, i gestori di un ristorante, sono stati multati con 1.000 euro per la violazione delle norme igienico - sanitarie.