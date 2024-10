Blitz dei carabinieri della polizia militare in un circolo privato e in un'abitazione a Cagliari, riconducibili ad alcuni personaggi legati ad un gruppo antimilitarista e antagonista dell'isola.

Le perquisizioni, disposte dal sostituto procuratore Guido Pani, sono state condotte nella notte dagli uomini della polizia militare che hanno sequestrato numerosa documentazione, riguardante diverse attività del gruppo.

L'inchiesta, secondo quanto si è appreso, è stata aperta per vilipendio alle forze armate e diffusione di documentazione non riservata ma in uso esclusivo di ufficio.

I carabinieri adesso stanno analizzando tutto il materiale sequestrato e le persone coinvolte saranno presto sentite.