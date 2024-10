La situazione di degrado del reparto di Medicina dell'ospedale civile di Alghero, oggetto di ripetute denunce degli addetti ai lavori e dei rappresentanti politici e istituzionali della Riviera del corallo, è stata certificata oggi dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari.

I militari sono intervenuti proprio in seguito al montare della protesta per le condizioni di precarietà in cui versa il reparto, che resta aperto e operativo nonostante la necessità di lavori di ristrutturazione che vanno molto più a rilento del necessario e del previsto.

Gli uomini del comandante Gavino Sotgia hanno preso nota dello stato in cui hanno trovato la struttura e hanno ascoltato i responsabili. Stando alle prime verifiche, medici e personale di Medicina e Chirurgia sono costretti a lavorare entro un contesto davvero ai limiti, ma l'alternativa sarebbe quella di chiudere il reparto, con conseguenze probabilmente peggiori per gli algheresi.

Questa la ragione per cui si cerca di andare avanti almeno sino a quando la situazione non sarà tale da mettere in pericolo la salute pubblica. Alla luce di quanto visto e ascoltato, i Nas sono impegnati, in particolare, a cercare di capire le ragioni per cui i lavori di ristrutturazione vadano così a rilento e a chi siano addebitabili eventuali responsabilità.

Per scoprirlo saranno necessari ulteriori accertamenti, dopo i quali - nel caso venissero rilevate violazioni di carattere penale - sarà informata la Procura di Sassari.