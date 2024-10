Avrebbe fruttato agli spacciatori almeno 1,3 milioni di euro la partita di marijuana scoperta ieri - 165 chili - la più grande sequestrata finora dai carabinieri del comando provinciale di Oristano.

Al dettaglio se ne sarebbero ricavate fra le 120mila e le 160mila dosi, secondo una stima del comandante, il colonnello Luciano Paganuzzi.

La droga era nascosta quasi tutta dentro bidoni di plastica, custoditi in un casolare nelle campagne di un paese del centro Sardegna, uno degli obiettivi di un'indagine durata mesi e condotta dai carabinieri della compagnia di Ghilarza, al comando del maggiore Alfonso Musumeci.

Il maxisequestro conferma l'allarme lanciato proprio oggi a Cagliari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Sardegna sul fenomeno della commercializzazione delle sostanze stupefacenti, come ha evidenziato il procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, illustrando nel pomeriggio i dettagli dell'operazione negli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Oristano.