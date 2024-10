E’ stata una lunga notte quella appena trascorsa dai carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti durante il festival Red Valley ad Arbatax.

Durante la serata i militari hanno arrestato Armando Cera, studente 19enne di Capoterra, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giovane, dopo esser stato trovato in possesso di quasi 8 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi e di una somma di 495 euro in contanti, è stato condotto nel carcere di Lanusei.

Sempre nella serata di ieri, altre due persone sono state segnalate alla prefettura di Nuoro, tra cui: M.M.T., 22enne cagliaritano trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana, e M.J., 32enne di Tortolì trovato con 0,15 grammi di cocaina.

I controlli di prevenzione si sono poi estesi anche alle vetture, 35 le macchine controllate, e a 50 persone.