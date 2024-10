Tredici perquisizioni sono state effettuate dai carabinieri a Carbonia, Gonnesa, Arzachena, Las Plassas e Genoni.

L'operazione antidroga, in cui è stato anche impiegato un elicottero, è collegata all'arresto il 14 aprile di Antonello Scalas ad Assemini, finito in cella per detenzione e spaccio di droga e a un'indagine partita nel 2011 sul traffico di stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina, 160 di ketamina e 200 di marijuana. Operazione antidroga anche a Cagliari, nei quartieri Is Mirrionis e S.'Elia. Arrestati Salvatore Cardia, 22 anni, il coetaneo Riccardo Mallei, Roberto Marini, di 49, e Giovanni Zucca, di 37.

I primi tre sono stati visti dai carabinieri mentre smerciavano droga. Nel corso del blitz sequestrati 100 grammi di hascisc che i tre avevano nascosto sotto un'auto e altra droga che avevano in tasca.

Zucca, invece, è stato controllato dai carabinieri ieri sera a Sant'Elia e trovato in possesso di 110 grammi tra hascisc e cocaina.