Sei persone arrestate, oltre cinque chilogrammi di droga sequestrati fra hascisc, marijuana, cocaina e metadone.

E' il bilancio cagliaritano dell'operazione 'Pusher' scattata a livello nazionale e che ha portato complessivamente all'arresto di oltre 200 persone.

Al lavoro la Squadra mobile di Cagliari, il Commissariato di Quartu e tutte le componenti della Polizia di Stato.

Perquisite, anche con l'ausilio di unità cinofile, abitazioni, circoli privati, auto alla ricerca di droga. L’attività, nella provincia di Cagliari, diretta dalla Squadra Mobile con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, del Commissariato di Quartu Sant’Elena, della Squadra Volante, della Squadra Cinofilie del XIII Reparto Mobile, ha visto impegnati per tre giorni oltre 100 agenti.

A finire in manette sono stati Franco Mallus, 45 anni, e Antonello Palmas, di 50, entrambi disoccupati di Quartu Sant’Elena, Salvatore Floris, di 60, e Giovanni Andrea Lecca, di 40, pregiudicati arrestati in via Seruci. Quest’ultimi sarebbero stati sorpresi dalla polizia mentre tentavano di commercializzare diversi flaconi di metadone.

Infine, sempre nel corso della medesima operazione, sono stati arrestati Mirko Medda, 23enne pregiudicato, sorpreso con 50 grammi di hashish mentre spacciava in via Premuda, e Ignazio Portas, 37enne, anche lui pregiudicato. All’interno dell’abitazione di quest’ultimo, in via Bulferetti a Quartu, sono stati sequestrati circa 650 grammi di marijuana, oltre due chilogrammi di hashish e 160 grammi di cocaina.

