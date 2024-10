All’alba di ieri a Nuoro è scattata un’operazione antidroga che ha visto impegnati il Reparto Cinofili antidroga di Nuoro e gli uomini del Comando della Guardi di finanza.

Sono state perquisite una quindicina di abitazioni con annessi terreni adibiti a giardino, dove sono stati rinvenuti, grazie ai “colleghi” a quattro zampe "Badiane", "Jesson" e "Lorenza", e sequestarti più di 200 grammi di Marijuana, una dose di cocaina e un bilancino di precisione. Sono finite in manette due persone, altre quattro sono state segnalate all’autorità giudiziaria e una denunciata a piede libero.

“Veramente un ottimo lavoro – ha affermato il segretario generale aggiunto regionale, Giovanni Villa -, non è la prima volta che il nostro Reparto Cinofili collabora con altre forze dell’ordine su questo tipo di attività che è poi quella contro i reati per il possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, sempre con esiti positivi. Da tempo chiediamo che il Reparto in questione venga rinforzato con ulteriori uomini e mezzi. Auspichiamo che le nostre richieste vengano prese in considerazione nel più breve tempo possibile. è fondamentale dare continuità al lavoro dei cinofili, specialmente all’interno degli istituti penitenziari in particolar modo in quelli di ultima apertura".

