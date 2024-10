Si è conclusa con 5 arresti, 4 denunce e il sequestro di quasi 17 chili di droga, soprattutto marijuana e hascisc, e di quasi 26mila euro in contanti la maxi operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Cagliari questa mattina nell'area compresa tra Pula, Capoterra e Sarroch.

In manette sono finiti un 34enne di Capoterra e la compagna di 25 anni, accusati di aver nascosto in casa 14,7 chili di marijuana, un chilo e mezzo di hascisc, 150 grammi di eroina e 142 di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento della droga e 5 proiettili illegali.

In carcere anche un 34enne e bosniaco e la compagna di 27 anni tedesca, bloccati a Capoterra. Sarebbero stati trovati in possesso di 100 grammi di marijuana. Un 29enne di Pula, invece, sarebbe stato sorpreso con 3 grammi di cocaina divisi in sette dosi.

Denunciati anche un 23enne di Pula, a cui sarebbero stati sequestrati 4,36 grammi di hascisc, e due uomini e una donna sempre di Pula che nelle loro abitazioni avrebbero custodito complessivamente 25mila e 800 euro di cui non avrebbero saputo giustificare il possesso.