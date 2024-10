Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in tutti i quartieri cittadini cagliaritani estesi anche in tutto il territorio provinciale.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone in via Seruci, nel cuore del quartiere Is Mirrionis, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, dopo aver osservato i movimenti delle persone estranee al quartiere, sono riusciti ad identificare l’abitazione dove veniva custodito lo stupefacente.

Approfittando del continuo viavai si sono confusi tra la gente riuscendo ad entrare nell’abitazione occupata da Stefano Perdisci 60enne pregiudicato, la figlia Tania 35enne anche lei con numerosi precedenti e la zia di quest’ultima Simonetta Tedde.

Gli investigatori hanno sequestrato oltre 50 dosi tra eroina e cocaina già pronte per essere destinate alla piazza di spaccio.

Sul tavolo da cucina imbandito con lo stupefacente è stata inoltre trovata sostanza da taglio e denaro contante riconducibile e pregresse cessioni di droga.

Tutti e tre sono finiti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima fissato nella mattinata odierna.