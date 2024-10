Blitz antidroga della Polizia in un appartamento di via Tintoretto nel quartiere Mulinu Becciu a Cagliari.

Ieri sera gli agenti hanno arrestato 4 persone, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare: Salvatore De Agostini, 49 anni, Giorgio, 24 (figlio di Salvatore), Marco e Mirko, 21enni (cugini di Salvatore), tutti pregiudicati di Cagliari.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto sulla porta di ingresso, poggiato per terra, un marsupio contenute 18 bustine in plastica a chiusura ermetica, ognuna contenente pezzi e frammenti di hashish, 23 involucri in cellophane termosaldati, con all’interno cocaina e la somma di Euro 474,90, suddivisa in banconote di vario taglio.

All’interno della camera da letto di Salvatore De Agostini, nascosto in un trolley, gli agenti hanno trovato un panetto integro da circa un etto di hashish; 149 dosi della stessa sostanza confezionate singolarmente con identiche bustine a chiusura ermetica, 262 dosi di marijuana confezionate nello stesso modo, 30 involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina e 1.400 euro in banconote di vario taglio.

Il padre, inoltre, è stato trovato in possesso di 810 euro, denaro che per la polizai potrebbe essere stato incassato con lo spaccio, tenuto conto che l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa stabile.

Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta dentro il guardaroba dell’uomo, precisamente all’interno della tasca di una giacca dove era stata occultata della cocaina, suddivisa in dieci bustine in cellophane termosaldate, del tutto identiche a quelle rinvenute nel trolley e nel marsupio e 980 euro.

Nella camera del figlio Giorgio all’interno di un tappeto arrotolato è stata trovata una custodia rigida per occhiali con all’interno 4 dosi di hashish e 7 di marijuana.

Inoltre, è stata recuperata una cartuccia per fucile da caccia calibro 12, marca FIOCCHI, caricata a pallini, detenuta abusivamente tenuto conto che il giovane non risulta essere titolare di porto d’armi.