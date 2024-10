Blitz antidroga dei carabinieri a Sinnai. I militari hanno sequestrato oltre mille flaconi di metadone e effettuato due arresti e una denuncia.

In manette sono finiti Ivo Orrù, 48 anni, e Maria Cinzia Uda, di 44. Denunciato, invece, un 55enne.

L’operazione è scattata poco dopo mezzanotte, quando i carabinieri hanno fermato il 55enne per un controllo. L'uomo, pochi minuti prima aveva, incontrato Orrù acquistando 100 flaconi di metadone. Di qui la perquisizione nell'abitazione di Orrù, dove sono stati trovati altri 400 flaconi della stessa sostanza. Nella casa della donna sono stati sequestrati gli ultimi 700 flaconi.

Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza del metadone, che era custodito ancora confezionato in due grosse valige.