Aveva allestito in un suo terreno adibito a pascolo di capre una serra per coltivare marijuana, dotata di sistema di irrigazione e temporizzatore. Arrestato Ugo Perra, di 60 anni. Il blitz è avvenuto a Sinnai.

I carabinieri della Compagnia di Dolianova, ed i colleghi delle Stazioni Mandas, Sinnai, Maracalagonis e San Nicolò Gerrei, dopo una serie di appostamenti hanno fatto scattare il controllo scoprendo nel terreno dell'allevatore, in località Is Stella, ettari adibiti a coltivazione di marijuana con circa 200 piante alte da un metro e mezzo ai due.

La serra era dotata di sistema di irrigazione costruito con tubi in polietilene che attingevano l'acqua da alcune cisterne vicino all'ovile. In casa sono stati trovati cinquemila euro in contanti che sono stati sequestrati. Il 60enne è stato rinchiuso nel carcere di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.