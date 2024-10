Blitz dei carabinieri all’alba di ieri nei centri di Sinnai e Settimo San Pietro, dove è stata sgominata una banda di spacciatori. Da mesi gli investigatori erano sulle tracce di piccoli e medi spacciatori che costantemente rifornivano di sostanze stupefacenti, non soltanto le piazze di Sinnai e Settimo San Pietro, ma anche i paesi limitrofi.

Così, dopo svariati servizi di osservazione, controllo e pedinamento nei confronti di alcune persone del luogo, in parte note per piccoli precedenti, che avevano predisposto un vero e proprio circuito dello spaccio, i carabinieri hanno arrestato 5 persone, mentre una sesta è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.



L’operazione è scattata nelle prime ore di ieri e ha visto l’impiego dei carabinieri della stazione di Sinnai e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coadiuvanti dai Cinofili della Compagnia di Cagliari, dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta e da quello del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Le squadre operative si sono mosse all’unisono per rintracciare le persone da tempo sospettate.

Il materiale illecito sequestrato corrisponde a circa un chilo di cocaina pura, pronta per essere distribuita nel mercato illecito degli stupefacenti, 300 grammi di marijuana, bilancini di precisione, materiale da taglio, circa 20mila euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio, una pistola taser, un revolver con matricola abrasa e infine un’anfora di epoca romana.

Al momento le violazioni ipotizzate sono quelle di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma comune da sparo e detenzione di materiale di interesse archeologico.