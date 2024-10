Un’operazione scattata alle prime luci dell’alba di questa mattina, a Carbonia, che vede impiegate 6 pattuglie dei Carabinieri della Compagnia più un’Unità Cinofila anti esplosivo di Cagliari. I militari stanno effettuando serrati controlli alla ricerca di droga, armi e refurtiva, con un’attenta verifica in relazione al rispetto della normativa ambientale e controllo di persone destinatarie di misure restrittive.

Due per ora i campi nomadi controllati, quello autorizzato di via del Minatore e quello non autorizzato “Sirai”. Un primo bilancio delle verifiche ha visto i militari controllare 40 persone di diverse etnie: di queste due, di etnia bosniaca, residenti proprio nel campo autorizzato, sono state denunciate per violazioni in materia ambientale.