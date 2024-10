I militari della stazione San Bartolomeo della Compagnia di Cagliari, nel corso di una mirata attività investigativa antidroga nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, Maria Paola Tabone, 35 anni e suo figlio, A.M., 17enne.

I Carabinieri, su delega dell’Autorità ordinaria e minorile, hanno eseguito una perquisizione domiciliare al civico 4/C di via Schiavazzi, rinvenendo e sequestrando eroina suddivisa in 9 ovuli e 116 involucri termosaldati (per un totale di 179,58 grammi), cocaina suddivisa in due involucri termosaldati (15,24 grammi), poco meno di 600 grammi di hashish suddivisa in 7 panetti, 125 euro sicuro provento dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente. La donna è stata trasferita nel carcere di Uta mentre il figlio è stato tradotto nella casa circondariale minorile di Quartucciu.