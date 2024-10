Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Cagliari – San Bartolomeo della Compagnia Carabinieri di Cagliari, dopo un'assidua attività di controllo del territorio nel quartiere Sant’Elia, dove l'offerta incontra la domanda di droga, hanno effettuato un blitz in un palazzo in via Schiavazzi.

Nello specifico, nel primo pomeriggio, i militari, supportati anche in un secondo momento dalle unità cinofile dell'arma, hanno fatto irruzione in un appartamento del terzo piano. In quel momento a casa si trovavano il proprietario, Fabio Lorrai, di 28 anni, la convivente, Daniela Coccu, di 38, e un conoscente dello stesso proprietario, Manolo Piras, di 28.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari, come da loro riferito, hanno rinvenuto nella camera da letto più di 100 chili di hashish, suddivisi in più di 1000 pannetti, occultati in confezioni sigillate e nascoste in dei bustoni neri. Durante il controllo, i Carabinieri hanno anche sequestrato una ventina di grammi di marijuana, un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. I due uomini sono stati arrestati e trasportati nel carcere di Uta, mentre la donna è stata denunciata.

Quello di ieri è uno dei più importanti sequestri di hashish eseguiti negli ultimi anni e costituisce il risultato del quotidiano sforzo che il comando provinciale di Cagliari, attraverso le proprie articolazioni presenti in città , effettua al contrasto del fenomeno della droga, soprattutto in quelle aree urbane del capoluogo in cui si registra un alto tasso di delinquenza.