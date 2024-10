Sono sempre gli stessi i luoghi dello smercio di droga a Sant’Elia, prevalentemente tra i palazzi Bodano e Gariazzo, in via Schiavazzi.

E’ proprio in quella zona che i Carabinieri della Compagnia di Cagliari, stanno proseguendo senza sosta le attività di osservazione e di repressione dello spaccio.

In particolare, nella notte appena trascorsa, i militari della stazione San Bartolomeo, hanno effettuato un sopralluogo nella zona notando un pregiudicato del posto che si apprestava a vendere lo stupefacente.

I Carabinieri, notando gli atteggiamenti sospetti del pusher e il fatto che si apprestava ad accedere all’interno di un circolo privato, hanno deciso di intervenire.

Addosso a Thomas Muscas, classe 1981, sono stati sequestrati 10 involucri in cellophane contenenti ciascuno alcuni grammi tra eroina e cocaina, oltre a 110 euro in banconote, sicuro provento della vendita di droga. Il giovane è stato dichiarato in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.