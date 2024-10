Dalle prime ore del mattino i Carabinieri della compagnia di Cagliari, con l’ausilio delle Unità Eliportate “Cacciatori di Sardegna”, del Nucleo Elicotteri Carabinieri e del dipendente Nucleo Cinofili e delle altre compagnie del Provinciale di Cagliari, hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari a Cagliari, nel noto quartiere periferico di Sant’Elia e persino a Quartu Sant’Elena, presso le abitazioni di soggetti pregiudicati già noti ai militari operanti.

I destinatari dei controlli, tutti maggiorenni, sono principalmente residenti nella nota via Schiavazzi e, insieme a loro, sono stati perquisiti anche i familiari e le persone conviventi. Intervenuti in contemporanea, i militari hanno dovuto rimuovere alcune portoncini per facilitare il loro ingresso, per poi identificare e perquisire tutti i presenti colti di sorpresa.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti circa 50mila euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio, diverse dosi di hashish e marijuana, nonché sottoposto a sequestro circa 20 dispositivi elettronici tra smartphone e tablet per il proseguo degli accertamenti tecnici. Sono in corso gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.