Ieri mattina a Desulo, i militari della Stazione di Desulo, guidati dal Maresciallo Ordinario Giosuè De Rosa, e della Squadriglia Anticrimine di Tascusì, con il supporto del personale dell’Aliquota Operativa, hanno arrestato F.L., di 51 anni, per detenzione ai fini di spaccio.

A casa dell’uomo i militari hanno trovato 2 chilogrammi di eroina, 30 grammi di marijuana, materiale e attrezzatura varia per la coltivazione della droga.

Inoltre, i carabinieri hanno effettuato un’ulteriore perquisizione in una vicina abitazione disabitata, all’intero della quale sono state trovate 200 carte di identità in bianco, verosimilmente provento di furto risalente all’anno 2003, 100 proiettili calibro 9 Parabellum, in ottimo stato di conservazione, 75 grammi di eroina e 64 chilogrammi di marijuana, già suddivisi in confezioni termosaldate e sacchi.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 51enne si trova ora nel carcere di Massama, Oristano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.