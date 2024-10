Un misterioso black-out elettrico ha interessato stamattina la sede del Liceo scientifico Mariano IV di Oristano lasciando studenti, insegnanti e tutto il personale al freddo e al buio fino a metà mattinata.

I tecnici dell'Enel, chiamati di buon mattino dal dirigente Luigi Roselli, sono intervenuti soltanto alle 10,15 dopo le sollecitazioni della Prefettura che nel frattempo era stata informata della situazione dal dirigente della scuola.

Quando hanno finalmente risolto il problema la maggior parte degli studenti però era già tornata a casa. Senza corrente elettrica non funzionava né l'impianto di riscaldamento né il sistema informatico e naturalmente neanche l'illuminazione e nelle aule non si poteva neanche utilizzare la luce del sole perché le tapparelle delle finestre erano abbassate e funzionano soltanto con il comando elettrico.

Il black-out, scattato probabilmente durante la notte, è stato scoperto dal personale della scuola intorno alle 8 del mattino. I tecnici dell'Enel ora stanno cercando di appurare le cause per evitare che si possa ripetere nei prossimi giorni.

Studenti a casa per colpa del freddo anche all'Ipsia di Ghilarza, che dipende dalla stessa dirigenza dello Scientifico di Oristano.

A Ghilarza l'impianto di riscaldamento funziona, ma la Provincia per risparmiare lo tiene acceso per un numero di ore ed a una temperatura massima insufficienti per riscaldare adeguatamente i locali.