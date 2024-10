Sconti su auto, voli, vacanze. Persino sulla pubblicità. Per i saldi di fine stagione di solito la riduzione riguarda la maglietta o il maglioncino. Per il "Black friday" vale tutto: il "venerdì nero" si stiracchia ai giorni prima e ai giorni dopo diventando black week.

In Ogliastra si arriva addirittura al cyber monday: chi prenota entro il 28 novembre in uno degli hotel di una nota catena di Arbatax ha diritto per cominciare al 40 per cento di sconto.

Più altri omaggi come un ingresso Spa, primo bambino sotto i dodici anni gratis, ingresso senza pagare al parco. E sempre a proposito di vacanze ci sono le occasioni da prendere al volo: Easyjet e Ryanair si sono buttate subito nella mischia. Ad esempio c'è un volo Easyjet da Cagliari a Londra a partire da 19,18 euro. Di tutto: una delle più conosciute e ascoltate radio sarde propone per il black friday lo sconto del 50 per cento sulle pubblicità.

E se uno vuole fare una festa? C'è uno sconto al Poetto (40 per cento) anche sugli eventi privati. Black friday opportunità non solo per togliersi uno sfizio o per iniziare a portarsi avanti sui regali di Natale: c'è uno sconto speciale proposto da qualche concessionario anche per le auto usate. In campo persino le farmacie e i centri per il trucco semipermanente contro rughe o macchie sulla pelle. Negozi aperti sino a tardi con offerte, ad esempio quelle della Rinascente a Cagliari, sino a mezzanotte.

Tanta gente in giro. E anche la previsione è "scontata": facile prevedere affari anche per aperitivi, pizze e cene. Il Codacons aderisce e lancia la campagna di tesseramento a 1 euro. Ma avverte: "Una occasione sia per i consumatori, che potranno acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati e iniziare a fare i regali di Natale, sia per il settore del commercio, che vedrà aumentare il giro d'affari dopo anni di crisi e di vendite al ribasso. Ma attenzione a possibili truffe, raggiri e fregature in occasione del Black Friday".