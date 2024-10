Il giorno giusto è il venerdì, ma in Sardegna, come nel resto d'Italia, il Black Friday è già iniziato: sconti e promozioni nei negozi, nei centri commerciali e online. Abbigliamento, ma anche elettrodomestici e persino corsi di formazione a distanza.

Nelle vetrine del centro di Cagliari sono decine le scritte che richiamano il "venerdì nero". C'è chi segnala generiche offerte senza indicare le percentuali. E c'è anche chi si spinge "fino (scritto in piccolo) al 50 per cento". C'è invece chi assicura davvero il metà prezzo su tutto, senza esclusione. È la Black Week: parte oggi è finisce domenica.

In base alle stime di Adiconsum Sardegna, nell'isola si faranno acquisti per circa 75 milioni di euro, il 70% dei quali sulle piattaforme di e-commerce e sui siti web dei vari negozi.

"Negli ultimi anni il Black Friday si è imposto anche in Sardegna, attirando un numero crescente di utenti che approfitta delle promozioni per cambiare la lavatrice o comprare un nuovo cappotto - spiega il presidente Giorgio Vargiu - Elettronica, abbigliamento, calzature e accessori sono infatti i prodotti più ricercati dai consumatori sardi durante la settimana di sconti, e quest'anno crescerà la fetta di utenti che approfitterà del black friday per anticipare i regali di Natale".

Secondo l'associazione di difesa dei consumatori è importante però non farsi prendere dall'ansia dell'acquisto e non cadere nella trappola dello shopping compulsivo. Anche alla luce dell'attuale situazione delle bollette e dell'inflazione. "L'aumento dell'attenzione dei consumatori verso il Black Friday e le vendite sul web ha portato ad un aumento esponenziale delle truffe online - avvisa il presidente Vargiu - Per tale motivo invitiamo i consumatori alla massima prudenza, e a verificare sempre le offerte anche nei negozi fisici: quando possibile, meglio comprare nei piccoli esercizi, in modo da sostenere l'economia locale e non i giganti dell'e-commerce. Attenzione- avverte l'associazione- anche agli sconti troppo elevati, ai prezzi fuori mercato e ai messaggi e siti che contengono errori ortografici: "il rischio truffe è sempre dietro l'angolo".