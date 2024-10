Prosegue il tour in Sardegna dello scrittore svedese organizzato dal Festival Éntula, per presentare il suo ultimo romanzo “La lettera di Gertrud” (Iperborea).

“Un lungo percorso, temi ai quali ho sempre pensato, ho preso l'esempio più controverso quello dell'identità ebraica per parlare dell'identità”.Larsson ha conquistato i lettori con le avventure del pirata Long John Silver e coi thriller contemporanei “Il Cerchio Celtico” e “I poeti morti non scrivono gialli” .

in molti suoi romanzi il protagonista è il mare: lo scrittore svedese: è, infatti, un appassionato velista e, nella serata a Porto Torres, ha voluto raccontare un aneddoto sulla Sardegna: “Il mio paradiso da velista era la Scozia, poi mia figlia ha scoperto il mare della Sardegna e mi ha detto: voglio navigare in Sardegna. Peccato che non ci siano molti ancoraggi e faccia caldo, ma a maggio e settembre sarebbe veramente bello navigare in queste acque”.

Björn Larsson farà tappa oggi a Castelsardo in piazza Nuova (ore 22) grazie alla collaborazione con “Un'isola in rete”. Martedì sarà a La Caletta (Siniscola) per una serata in collaborazione col Circolo Nautico La Caletta che inizierà alle ore 21.00. L'o scrittore svedese chiuderà il tour mercoledì 28 all'ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe, con inizio alle 20.30.