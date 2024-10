“Come amministrazione comunale siamo vicini alle cittadine e ai cittadini delle Marche per l’immane tragedia che li ha colpiti in queste ore. Siamo coscienti del profondo dolore e dell’abbattimento che stanno attraversando quelle persone in un momento così difficile, con numerose vittime innocenti e tanta devastazione in abitazioni, strade, aziende e realtà agricole. Le alluvioni che hanno colpito Bitti nel 2013 e nel 2020 risvegliano nella nostra comunità una sensibilità e un dolore che solo chi ha vissuto tali momenti terribili può davvero capire”. Lo ha detto il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Dal nostro piccolo, siamo pronti a fare il possibile per dare una mano d’aiuto verso quei territori e ci stiamo attivando come amministrazione e come comunità per una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite, affinché si mettano in moto tutte le procedure di soccorso da avviare in modo coordinato e proficuo”, ha concluso Giuseppe Ciccolini.

ALLUVIONE NELLE MARCHE - Sono andate avanti tutta la notte alla luce delle fotoelettriche le ricerche dei dispersi dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona due notti fa. Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l'elenco a 10 vittime e 3 dispersi.

Oggi i vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei tre dispersi, dovrebbe essere di un uomo. Tra i dispersi restano Mattia, 8 anni, strappato dalle braccia dela madre mentre stavano fuggendo dopo avere avere abbandonato l'auto a Castelleone di Suasa, e un altro uomo di Arcevia. "Speriamo che l'acqua si abbassi ancora - il commento del sindaco di Barbara Marco Pasqualini -, oggi chiederò l'intervento di unità cinofile".