"Il governo e il ministero della Difesa assicurano il loro sostegno e tutto il supporto necessario a Bitti e agli altri comuni della Sardegna colpiti duramente dall’alluvione. Adesso stiamo lavorando per superare le emergenze e per il ripristino della viabilità. Il nostro impegno ovviamente sarà anche per la ricostruzione durante la quale il Governo e la Regione Sardegna si sono già impegnati a fare la loro parte".

Così stamattina il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, durante la visita a Bitti, dove è stato accolto dal sindaco Giuseppe Ciccolini e ha partecipato alla riunione del Centro operativo comunale, alla quale hanno preso parte anche il prefetto di Nuoro, Luca Rotondi, l’assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, Quirico Sanna ed altre autorità civili e militari.

"Dopo l'evento del 2013, il ciclone Cleopatra - prosegue Calvisi -, sono stati fatti degli interventi che hanno un po' mitigato gli effetti di questa alluvione. Di questo ringrazio il sindaco Ciccolini, per aver fatto molto in questi anni. Ma lo ringrazio anche per la tempestività con cui è intervenuto per affrontare l’emergenza ed evitare conseguenze peggiori".

"A Bitti c'è un problema idrogeologico e idraulico, per questo bisogna fare un intervento strutturale che consenta di prevenire situazioni come quella che stiamo vedendo. La Brigata Sassari continuerà a garantire il massimo supporto, in stretto coordinamento con la Protezione civile, i Vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine a supporto della popolazione. La Difesa - conclude - è pronta ad inviare eventuali ulteriori concorsi su richiesta delle autorità territoriali".