Un orto rigoglioso, ben curato e soprattutto biologico. Lo stanno coltivando i poliziotti della Stradale nella sede del distaccamento di Bitti, che trovandosi senza mezzi, sono costretti a restare in caserma.

''La situazione è tragicomica'', spiega il segretario del Sap di Nuoro, Salvatore Burrai: ''Un poliziotto con la passione per l'agricoltura nel tempo libero coltiva un orto in caserma, ma ormai la situazione in provincia è gravissima con una carenza di uomini e mezzi cronica, che mette a repentaglio la sicurezza dell'intero territorio".

"In una Provincia come quella di Nuoro -prosegue Burrai- la polizia stradale svolge una funziona importantissima di controllo del territorio, quello interno, quello più difficile. Ma senza auto e senza il ricambio di personale quei pochi poliziotti che restano sono appiedati in caserma''.

''La situazione in città e nei commissariati della provincia non è diversa. Mancano auto, quelle che abbiamo sono vecchie, e personale'', dice Burrai. Dalla Questura di Nuoro dipendono sette commissariati sparsi sul territorio provinciale (Macomer, Gavoi, Lanusei, Tortolì, Orgosolo, Ottana, Siniscola) e otto distaccamenti della polizia stradale, a cui si aggiunge anche un posto di polizia ferroviaria a Macomer e la polizia postale a Nuoro.

Sommando tutte le forze presenti nel territorio si ha una percentuale di presidi di polizia tra le più alte d'Italia rispetto alla popolazione ''ma purtroppo senza più la possibilità di controllare il territorio proprio per carenza di organico e mezzi. Ecco perché sosteniamo, come Sap, la campagna -dice Burrai- per l'unificazione delle forze di polizia''.

Intanto a Bitti, i poliziotti dopo aver assolto a tutti gli impegni di lavoro, come riordinare archivi, tenere in ordine l'autorimessa e eseguire i compiti d'istituto, hanno deciso, dopo l'orario di lavoro e nel tempo libero, di coltivare l'orto nel giardino della caserma. Ben curati a ridosso del muro di cinta i filari di fagiolini, pomodori, insalata, prezzemolo e qualche piantina d'anguria.

''E' chiaro -specifica Burrai- che si tratta della passione per l'agricoltura di un collega, ma la chiusura dei distaccamenti potrebbe portare conseguenze disastrose per la sicurezza nelle strade della Provincia di Nuoro''.