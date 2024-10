Momenti di paura a Bitti, durante il tradizionale rito de "Sa Ochina 'e Sant'Antoni", nel rione di Gorofai, dove dei giovani volontari - come a ripetere il gesto audace di Sant'Antonio che sfidò e vinse il diavolo rubandogli il fuoco e combattendo così il gelo sulla terra- salgono su cataste di frasche per riuscire a prendere il pane benedetto che si trova in cima prima che il fuoco divampi. Come documentato dal video di Cinzia Basile, uno dei giovani ha tardato a scendere, ritrovandosi tra le fiamme ormai alte del fuoco.

Grazie alla prontezza delle persone lì attorno e del ragazzo stesso, fortunatamente si è evitato che finisse in tragedia una serata di festa e tradizione.

Poco prima, durante la benedizione, nei tre giri che compiuti dai fedeli al seguito della statua del Santo, il simulacro si è inclinato scivolando a terra e rompendosi.