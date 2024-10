E' successo pochi minuti fa a Bitti dove una donna alla guida della sua auto è stata colpita da un malore perdendo il controllo del mezzo finendo in un burrone.

Antonia Satta, 74 anni, pensionata bittese, è uscita fuori strada in via Padre Carzedda nel centro di Bitti precipitando nella sottostante Via Buggerru e morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118.